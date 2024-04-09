البرهان أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان العزم والمُضِي مع أبناء السودان سوياً في ذات درب وطريق الشهداء حتى طرد آخر متمرد وخائن من أرضنا وتطهير كل بقعة دنّسها التمرد، فمعركة الكرامة ستؤسس لما بعد ١٥ أبريل ٢٠٢٣.

وتابع في خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك مساء اليوم الثلاثاء: “أقولها بالصوت العالي: لا عودة لما قبل ١٥ أبريل ۲۰۲۳ ولا عودة لما قبل ٢٥ أكتوبر ۲۰۲۲ ولا عودة لما قبل أبريل ۲۰۱۹”.

وأضاف: “نستكمل الحديث بإذن الله بعد النصر في معركة الكرامة، هذا النصر الذي يقترب أكثر كل يوم بفضل وحدة وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة”. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: لا عودة لما قبل ١٥ أبريل ولا عودة لما قبل ٢٥ أكتوبر ولا عودة لما قبل أبريل ٢٠١٩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.