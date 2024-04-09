وصل إلى مدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق عصر اليوم سعادة الفريق مالك عقار أير نائب رئيس مجلس السيادة.

وكان في إستقباله بمطار الدمازين سعادة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم وعدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية والأمين العام للحكومة ولفيف من قادة ورموز المجتمع بالإقليم.

وأوضح العميد الركن عبدالمنعم عبدالباسط قائد الفرقة الرابعة مشاة، أن زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة تجئ في إطار برنامج المعايدة للإقليم الى جانب تفقد الأحوال، موضحاً أنه تمت طمأنة السيد نائب رئيس مجلس السيادة على إستقرار الأحوال الأمنية بالمنطقة، الى جانب إكتمال كافة الترتيبات للحماية وكافة التدابير الأمنية لكل المقار الإستراتيجية بالإقليم، وقدم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر عقار يصل الدمازين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.