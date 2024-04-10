فوائد أمريكا من الحرب الروسية الأوكرانية

في حين بلغت المعاناة الإنسانية والخسائر الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا حجما هائلا، فإن بعض المحللين يقولون إن الصراع يمكن أن يعزز في نهاية المطاف القوة والمصالح الأمريكية على المسرح العالمي، كما ان التأثيرات السلبية المتتابعة للحرب قد توفر مزايا استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة.

تنشيط قوة الردع لدى الناتو

فعندما حشدت روسيا قواتها لغزو أوكرانيا، أعادت إحياء الهدف الأصلي لحلف شمال الأطلسي المتمثل في ردع واحتواء العدوان الروسي، وتحرك التحالف بسرعة لنشر قوات على طول جناحه الشرقي ونقل الأسلحة والمعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا.

وقالت جولي سميث، مستشارة بايدن السابقة في مؤتمر ميونيخ الأمني: “إن انتهاك روسيا الصارخ للنظام الدولي صدم الناتو ودفعه إلى العمل والعزم الموحد بشكل ملحوظ، لقد أعطت الحرب لحلف شمال الأطلسي نفوذا ومصداقية متجددة”.

وقد استفادت الولايات المتحدة من هذا التصور المتزايد للتهديد للدعوة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الحلفاء. أصدرت ألمانيا زيادة تاريخية في التمويل العسكري بقيمة 100 مليار دولار، وتنفق دول مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق المزيد على أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وقال مايكل كوفمان من مركز ويلسون: “هذا يسمح للولايات المتحدة بأن تكون مزودًا للأمن مع تقاسم المزيد من عبء التكلفة”، وأضاف: “إنه يعيد بناء قوة الردع ضد موسكو التي ضمرت بعد الحرب الباردة”.

تقويض نفوذ روسيا العالمي

وبعيداً عن حلف شمال الأطلسي، أصبحت الحرب بمثابة مستنقع طاحنة بالنسبة لروسيا، مما أدى إلى تقويض أهدافها المتمثلة في استعراض القوة، فقد أدت العقوبات الصارمة والقيود المفروضة على الصادرات من قبل الغرب إلى شل الصناعات الروسية الرئيسية وأجبرت شركات الدفاع على البحث عن أشباه الموصلات وقطع الغيار.

وقالت أنجيلا ستينت من جامعة جورج تاون: “لقد تم الكشف عن الجيش الروسي على أنه أقل قدرة من المتوقع وبشكل صادم في ساحة المعركة، والاقتصاد الروسي يتعثر ايضا”، وهذا يقلل بشكل مطرد من تطلعات موسكو لأن تكون ثقلاً موازناً لأميركا وحلف شمال الأطلسي.

ومن خلال ضخ الأسلحة والمساعدات الاقتصادية إلى أوكرانيا، تستنزف الولايات المتحدة ببطء أحد أكبر منافسيها الاستراتيجيين، دون التدخل بشكل مباشر في قواتها، وربما تجبر عزلة روسيا الجيوسياسية الهند وتركيا وإسرائيل ودول أخرى على إعادة تنظيم صفوفها بهدوء.

الطاقة المتجددة

كما أدى استخدام روسيا لصادرات الغاز إلى أوروبا كسلاح إلى إطلاق برنامج مكثف من قبل الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة خارج نفوذ روسيا، ويساعد هذا المحور أجندة المناخ الأمريكية ويعزز الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية على المدى القصير.

وقال جون كيري، المبعوث الرئاسي لشؤون المناخ: “إننا نعزز التحول إلى الطاقة الخضراء، إن المصادر المتجددة مثل الهيدروجين، وطاقة الرياح البحرية، والطاقة الشمسية سوف تؤدي إلى تآكل الخناق الجيوسياسي للدول النفطية”.

وبمرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى خفض عائدات الطاقة بالنسبة لروسيا في حين يعمل على تطوير الصناعات الاستراتيجية الأميركية في مجال السيارات الكهربائية، والبطاريات، والبنية التحتية للشبكات، تستعد أوروبا بالفعل لاستيراد ملايين السيارات الكهربائية من الشركات الأمريكية مثل تيسلا في السنوات المقبلة.

وقال خبير الطاقة دانييل يرجين إن “عصر البترول والغاز الذي يمول بوتين ويؤجج الصراع قد يتسارع إلى نهايته ومن هذا المنظور، تحمل هذه الأزمة فرصة حاسمة”.

المخاطر والتحذيرات

وبطبيعة الحال، لا يزال من الممكن أن تتحول الحرب الروسية الأوكرانية إلى مخاطر كارثية تقضي على أي مزايا أميركية افتراضية، وقد يؤدي التصعيد الروسي من خلال الأسلحة الكيميائية أو الضربات النووية التكتيكية إلى دورات انتقامية لا يمكن التنبؤ بها.

وتنطوي الحرب المكثفة بالوكالة أيضاً على مخاطر الوقوع في مستنقعات عسكرية كما أثبتت تجربة أميركا في فيتنام وأفغانستان، وبالفعل قدمت الولايات المتحدة أكثر من 27 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا دون وجود نهاية واضحة أو استراتيجية خروج.

وحذر ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، من أن “هناك خطاً رفيعاً بين توسيع الردع والتعثر في حرب أوسع نطاقاً من خلال الاستفزاز أو سوء التقدير”.

علاوة على ذلك، فإن حربًا طويلة الأمد أو زعزعة الاستقرار الروسي يمكن أن تفتح الفرص أمام المنافسين مثل الصين لتوسيع نفوذهم العالمي بطرق غير مواتية للمصالح الأمريكية.

عمرو جوهر – روز اليوسف

