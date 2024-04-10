عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة يصل كوستي

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن *شمس الدين كباشي* مساء الثلاثاء إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض. وكان في إستقباله والي الولاية عمر الخليفة عبدالله واللواء الركن حيدر علي الطريفي مشرف عمليات النيل الأبيض وقائد الفرقة ١٨ مشاة اللواء ركن سامي الطيب وأعضاء لجنة أمن الولاية،وفور وصوله، قام سيادته بزيارة لقيادة الفرقة ١٨ مشاة. وتلقى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي تنويرا ضافيا حول مجمل الأوضاع الأمنية بولاية النيل الأبيض مشيدا بمواطني الولاية الذين أعلنوا،منذ بداية الحرب، دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة. سونا

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