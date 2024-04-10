الأبيض: توزيع زكاة فطر مقدمة من جمعية بحرينية

وزعت منظمه النجاشى زكاة الفطر التى تبرعت بها جمعية التربية الإسلامية بمملكة البحرين والبالغ قدرها خمسة مليون جنيه وشمل التوزيع ٤ مراكز( حي السلام/حي الشهداء/ حي الصالحين/حي الرقيبة) وعدد ٥ من مراكز تحفيظ القرآن بمدينة الأبيض ومدينة الرهد وشهد التوزيع فضيلة الشيخ صلاح حمدتو مدير منظمة النجاشي الخيرية والاستاذ عثمان بشير الأمين العام لمنظمة النجاشي والاستاذ عبد الحميد حسان الخزرجي امين محلية شيكان بجماعة أنصار السنة المحمدية سونا

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