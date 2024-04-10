قنصل مصر بالسودان يهنئ السودانيين بعيد الفطر

هنأ قنصل عام جمهورية مصر العربية بالسودان سعادة المستشار «تامر منير»، الشعب السوداني والامتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك ، آملاً أن «تنعم بلدينا وكل بلدان العالم بالأمن والسلام والاطمئنان» ، سائلا الله عزو جل ان يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وعلى بلدينا الشقيقين بالرخاء والاستقرار . وأكد منير، أن مصر لن تتوانى أبدا عن الوقوف مع الأشقاء في السودان، في كافة الظروف، مشددا على دعم القاهرة الكامل للشعب السوداني الشقيق. وعبر منير ، عن اسفه لما وصلت إليه الاوضاع في السودان.

متمنياً للشعب السوداني الشقيق تحقيق السلام الشامل وطي صفحة الحرب للأبد ، مؤكدا موقف مصر الرافض لأي تدخل خارجي في الأزمة السودانية، مشددا على أهمية التعامل مع النزاع في السودان كشأن سوداني خالص، دون تدخل أطراف خارجية تعيق جهود الحل. وجدد منير دعوة مصر لكافة الأطراف إلى الالتزام بالجهود الدولية الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار الى السودان.

سونا