حرب السودان حيا والي الخرطوم صمود مواطني ابوسعد وصبرهم على ممارسات المليشيا المتمردة وقدموا الشهداء والجرحى والمفقودين الاسرى وتقاسموا مع القوات المسلحة ضريبة الوطن. جاء ذلك خلال زيارته أمس لمواطني ابو سعد مربع واحد بحضور المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الهادي عبد السيد وقيادات الجهاز التنفيذي بالمحلية وخليفة الشيخ أحمد ود سليمان بمسجده العتيق. لافتا الى ان المساعدات الغذائية نستهدف بها احياء أمدرمان القديمة التي تم تحريرها وسيتم التوزيع لكل الاسر التي ظلت موجودة في المناطق الملتهبة بجانب توفير دعم دائم للتكايا ويتم تسجيل كل المناطق وما تم توزيعه اليوم هو بداية وسندعو المانحين والخيرين للمساعدة في تقديم العون الغذائي كما وجه الوالي بتكوين لجان تسيير الخدمات بالاحياء لتتولى ترتيب الخدمات واعمال المقاومة الشعبية وتأمين الأحياء وفتح معسكرت التدريب وعلاج المرضى. المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان قال ان اجهزة محليته قامت بعمل إحصاء شامل لكل الاسر التي ظلت متواجدة في امدرمان القديمة وسيتم تقديم العون والدعم لها. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يتفقد مواطني ابو يسعد بعد شهور حصار المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.