نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لم نصل الفاشر تحت حماية الدعم السريع

نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان توبي هارورد رداً على ادعاء قوات الدعم السريع بتوصيله للفاشر تحت حمايتهم: الأمم المتحدة لم تصل إلى الفاشر تحت أمن وحماية أي جهة مسلحة وأطلب من جميع الأطراف عدم استغلال إيصال المساعدات الإنسانية لأي غرض. الجزيرة – السودان

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