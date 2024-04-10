والى سنار ولجنة آمن الولاية يقدمون تهاني العيد للقوات بالدفاعات الامامية

قدم الاستاذ توفيق محمد على والى ولاية سنار التهاني والتبريكات للقوات النظامية المختلفة بحلول الفطر المبارك بحضور اللواء شرطة د. طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار وقائد ثانى الفرقة (17) مشاه وعدد من القيادات الرسمية والشعبية بالولاية هذا ووقفوا على مواقع الارتكازات بالمداخل بجانب الدفاعات الامامية وقدموا لهم التهانى بحلول عيد الفطر المبارك.

وأكد والى سنار على ضرورة تكاتف الجهود و التناغم والانسجام بين الأجهزة الأمنية المختلفة للعبور بالمرحلة .

مشيداً بالروح المعنوية العالية للقوات بالمواقع المختلفة سائلاً الله النصر المؤزر وان يحفظ البلاد والعباد.

من جانبه اّبان مدير شرطة سنار خصوصية المرحلة فى الايفاء بالعهد الذى قطعته الشرطة فى القتال مع القوات المسلحة فى خندق واحد مشيراً لقواته المنتشرة فى كل المواقع وتفعيل دور المباحث فى ضبط الخلايا وتكثيف الأدوار الرقابية لتفويت الفرص على المتربصين بأمن الوطن وسلامته.

الجدير بالذكر ان الجولة شملت عدداً من المواقع المختلفة فضلاً عن سجن سنجة دار المسنين ومستشفى سنجة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان