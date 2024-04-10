ماذا قال ابراهيم جابر في منطقة جبيت العسكرية بمناسبة عيد الفطر؟

وجه عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر ، كلمة لضباط وضباط الصف والجنود والمتدربين بمعهد ضباط الصف بمنطقة جبيت العسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك. شاهد الفيديو: الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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