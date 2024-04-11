شاهد.. جانب من صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ الأمين بأم درمان القديمة

أدى المصلون في أمدرمان القديمة صلاة عيد الفطر بعدد من المساجد كان من بينها مسجد مسيد الشيخ الأمين عمر الأمين. وأظهر مقطع جانب من صلاة عيد الفطر بمسجد شيخ الامين: الجزيرة – السودان

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