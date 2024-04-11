استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية و3 من أحفاده بقصف للاحتلال

ذكرت قناة “الجزيرة” أن ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده استشهدوا بقصف إسرائيلي في غزة . وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن حازم وأمير ومحمد اسماعيل هنية أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس استشهدوا مع أولادهم في قصف نفذه طيران الاحتلال على مخيم الشاطئ غرب غزة. وأوضح المركز أن حازم إسماعيل هنية استشهد وابنته آمال، وأمير إسماعيل هنية وابنه خالد، وابنته رزان، بالإضافة إلى محمد إسماعيل هنية. الشرق القطرية

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