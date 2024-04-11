البرهان من القضارف: هذه الدولة لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام ظلم وإنتهاكات المليشيا

رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وصل إلى ولاية القضارف. وأدى صلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة أم شجرة.

رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان من قرية أم شجرة شرق القضارف

▪︎ نحن جميعاً في الدولة و القوات المسلحة والقوات النظامية وحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية والمستنفرين والشعب السوداني متكاتفين سندحر هؤلاء المتمردين الإرهابيين.

▪︎ لن نسلم أمر دولتنا لأي جهة داخلية أو خارجية.

▪︎ ليس لدينا أي حديث إلا بعد إنتهاء المعركة مع هؤلاء المجرمين.

▪︎ هذه المعركة مع المتمردين تمايزت فيها الصفوف وكل شخص خان الشعب لن يكون له مكان بين السودانيين حتى وإن ذهبنا.

▪︎ كل شخص تآمر على الشعب السوداني بالداخل والخارج لن يكون له دور في المستقبل في إدارة هذه الدولة.

▪︎ هذه المعركة ضد المليشيا ستنتهي بإنتصار الدولة و القوات المسلحة والشعب السوداني.

▪︎ عيدنا القادم إن شاء الله بدون جنجويد وبدون مرتزقة وعملاء.

▪︎ هذه الدولة لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام ظلم وإنتهاكات المليشيا حتى يكتب الله النصر العاجل.