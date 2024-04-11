بايدن يدعو حماس إلى قبول المقترح الأخير لوقف إطلاق النار

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، حركة حماس إلى الرد على مقترح تقدم به الوسطاء لهدنة في غزة تشمل إطلاق سراح رهائن، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى السماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع، وفقا لوكالتي فرانس برس ورويترز.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن “الأمر يتعلق حاليا بحماس، عليها المضي قدما بشأن المقترح الذي طُرح”، مؤكدا ضرورة “أن ترد على المقترحات المطروحة… نريد التوصل لوقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع”.

واعتبر الرئيس الأميركي كذلك أن كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بإيصالها إلى القطاع “غير كافية”، مشيرا إلى أنه تحدث مع نتانياهو “بوضوح وقد أسفر ذلك عن دخول مزيد من المساعدات… سنرى ما يفعل فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات التي قطعها”.

وفيما يتعلق بالتهديد الإيراني، أكد بايدن “التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ضد إيران”، قائلا: “دعمنا لها هو دعم صلب”.

وأبلغ مسؤولان إسرائيليان، الأربعاء، وكالة “رويترز” أن إسرائيل وافقت خلال محادثات في مصر حول وقف لإطلاق النار في غزة على تنازلات تتعلق بعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع لكنها تعتقد أن حركة حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق.

وقال المسؤولان المطلعان على المحادثات إنه بموجب اقتراح أميركي بشأن الهدنة، ستسمح إسرائيل بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة دون فحوصات أمنية.

وأضافا أنه في المقابل، سيُطلب من حماس تقديم قائمة بأسماء الرهائن من النساء والمسنين والمرضى الذين تحتجزهم وما زالوا على قيد الحياة.

ورفض مكتب نتانياهو التعليق.

وقال المسؤولان إن التقييم الإسرائيلي هو أن حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق بعد.

وقالت حماس، الثلاثاء، إن أحدث مقترح تسلمته من الوسطاء المصريين والقطريين لا يلبي المطالب لكنها ستدرسه بشكل أعمق قبل الرد.

وتطالب الحركة بإنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم.

ويتمثل الهدف العاجل لإسرائيل في ضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر، وتقول إنها لن توقف الحرب قبل إنهاء سيطرة الحركة على غزة وقدرتها على تهديد إسرائيل عسكريا.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، مع نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير مساحات شاسعة من القطاع.

وسحبت إسرائيل معظم قواتها البرية من جنوب غزة، هذا الأسبوع، بعد أشهر من القتال، لكنها مازالت تقول إنها تخطط لشن هجوم على رفح، حيث يوجد الآن أكثر من نصف سكان غزة.

وقال نتانياهو إنه سيتم إجلاء المدنيين من رفح قبل أن تلاحق القوات الإسرائيلية عناصر حماس المتبقية هناك.

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