كباشي يتفقد متحرك عمليات الصياد بتندلتي

تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الاربعاء بمدينة تندلتي عمليات متحرك الصياد. واثني سيادته لدي مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود ومستنفري المتحرك على الروح المعنوية القتالية العالية لضباط وجنود المتحرك ونقل لهم تحيات القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومساعديه. ووصف نائب القائد العام متحرك الصياد بأنه المتحرك النموذجي من حيث التكوين والانضباط والبسالة والاستعداد التام لخوض المعركة لدحر التمرد وتحقيق النصر المؤزر في القريب العاجل. إعلام القوات المسلحة السودانية

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