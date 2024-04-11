شاهد بالفيديو ياسر العطا يتفقد المواقع الأمامية بمنطقة أمدرمان

تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا أول أيام عيد الفطر، بمدينة أمدرمان المواقع الأمامية بمنطقتي أمدرمان ووادي سيدنا العسكريتين . ناقلاً تحايا السيد رئيس مجلس السياده القائد العام للقوات المسلحة لجميع أطياف القوات النظامية التي تقاتل ضمن معركة الكرامة. حيث تلقي سيادته التهاني من قيادة منطقة ام درمان العسكرية قائداً و ضباط وضباط صف وجنود. و قام سيادته بزيارة جرحي ومصابي العمليات بمستشفي السلاح الطبي بجانب المواقع الدفاعية لمنطقة ام درمان ، حيث خاطب افراد قوات العمل الخاص بالمنطقة مؤكداً علي أن عهدنا مع الشهداء باقي غير منقطع ومبشراً ان النصر قد بدأت بشائره تلوح لافتا الي أن القوات المسلحة متماسكه بفضل مساندة الشعب السوداني لها . وشملت الزيارة بعض المرافق الحكوميه والخاصه والأسواق ولقاءات مع المواطنيين بأمدرمان . وأختتم سيادته الزيارة بموقع الاحتياطي المركزي بام درمان وجهاز المخابرات العامه بجانب المواقع الامامية التي يقاتل فيها المستنفرين من المقاومة الشعبية بجانب القوات المسلحه. إعلام الجيش السوداني الخرطوم – أخبار الخليج 365

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