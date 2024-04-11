إن أكبر نعمة أنعم الله علينا بها نعمة الإسلام، هذه النعمة التي لا تضاهيها نعمة، (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)، ولا شك أن الرضا والقناعة بالنعم يجعلنا نشعر بالسعادة والاستمتاع بالنعم التي منّ الله علينا بها، لأن عدم الرضا يُذهب السعادة ويجلب الشقاء،

ولقد منّ الله على كويتنا الغالية بنعم لا تعد ولا تحصى، فالمواطن الكويتي ينعم بالأمن والأمان في وطن آمن مطمئن، تأتي إليه أفواج كثيرة لكسب الرزق والحياة الأفضل، فقد من الله علينا بنعم كثيرة، منها الأمن والأمان ووفرة المال وغيرها من الطعام والفواكه المتنوعة على مدار العام وبأسعار زهيدة في متناول الجميع، ومن ثم نذكر قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا».عزيزي القارئ، هذا المقال دعوة إلى الحمد والشكر لله سبحانه، فالرضا والقناعة كنز لا يفنى،

ولن يغير الله نعمة أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بمعنى أن الرضا والشكر يزيدان النعم ويحفظها من الزوال والتغيير، ودائما نقول الله لا يغير علينا إلا للأحسن، ويجب ألا ننظر لما في أيدينا بأنه ناقص ونطلب الزيادة، لأن ذلك يؤدي إلى الشعور بالنقص دائما، ولا نكتفي أبدا، أما الرضا والقناعة فيزيدان هرمون السعادة ومن ثم تسعد بما لديك، ولا تنسى أن تؤدي حق الله في أموالك التي أنت خليفة بها وتسعد من حولك سواء فقراء أو أقارب أو أصدقاء، وتذكر دائما أن الكويت لم تبخل علينا أبدا من المهد إلى اللحد، كما أسلفنا سابقا في المقالات السابقة، من تعليم وسكن وعلاج ووظائف ورواتب وحياة ديموقراطية ننعم فيها بحرية الرأي دون خوف، وكذلك من الله علينا بقيادة حكيمة تحب رعاياها وتخشى الله ومن ثم إن لم نقل الحمد لله دائما فلن نرضى، فالحمد لله والشكر دائما.. بالحمد والشكر تدوم النعم.

بقلم : أ. جاسم محمد الخطاف – الأنباء الكويتية

