مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو

مفاجآت الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب، لا تنتهي، فبالأمس دخل مطعما شهيرا للوجبات السريعة في مدينة أتلانتا، حيث رحب به نزلاء المطعم بحرارة.

وارتاح ترامب كثيرا لترحيب الحضور، فقرر سيد البيت الأبيض المحتمل، مكافأتهم، بطريقة ممتازة، فقد قام بطلب 30 مشروبا للزبائن وبعض الدجاج أيضًا.

أيضا، أثنى على العاملين في مطعم “Chick-fil-A” الشهير للوجبات السريعة، بعبارات لطيفة قال فيها: “يا لكم من مجموعة حسنة المظهر”.

وأشار للموظفين في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “هل يمكنني أن أطلب 30 مشروب “ميلك شيك” أو الحليب المخفوق، وكذلك بعض الدجاج؟.. اليوم سنعتني بزبائن المطعم”. ثم وجه حديثه للزبائن: “استعدوا لتناول الحليب المخفوق.. لدينا الكثير هنا”.

كما سأل ترامب الموظفين الذين رحبوا بقدومه: “هل العمل جيد؟ هل تكسبون الكثير من المال؟ الطريق نحو الثراء، أليس كذلك؟”، وهو ما قابله الموظفين بالضحك.

وكان ترامب قد توقف في مطعم “Chick-fil-A” الشهير للوجبات السريعة، وهو في طريقه لحضور حملة لجمع التبرعات في مدينة باكهيد بولاية جورجيا.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الرئيس السابق حملته الانتخابية، من المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة في مانهاتن يوم 15 أبريل لبدء المحاكمة الأولى من أصل أربع محاكمات جنائية.

بوباة فيتو