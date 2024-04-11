طارق الشناوي: غادة عبد الرازق في هبوط مستمر منذ 5 سنوات وهذه مشكلة خالد يوسف

غادة عبدالرازق

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل “مليحة” قام بتوثيق جزء كبير من تاريخ القضية الفلسطينية، وهذا الأمر هام جدًا، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقدم تاريخا زائفا للصراع العربي الإسرائيلي، ولذلك هناك انحياز للراوية الإسرائيلية غربيًا بسبب الرؤية الغربية.

وتابع: مسلسل “مليحة” نفذ بصورة سريعة، مع بداية أحداث السابع من أكتوبر، وكان ما يزال هذا المسلسل مهم، خاصة وأنه أثار حفيظة الاحتلال الإسرائيلي منذ الإعلان عنه.

ولفت إلى أن المخرج خالد يوسف في فيلم “الإسكندراني” “يتشعبط” على أكتاف أسامة أنور عكاشة، معقبًا: “الشعبطة هنا أدبية، وليست شتيمة”.

وأضاف أن فيلم “الإسكندراني” يُجرح سيناريو أسامة أنور عكاشة، معقبًا: “أسامة عمره ما هيعمل كده، بطل يتشاجر في مصر وإيطاليا، من أجل تحقيق الربح والمال، وما حدث في السيناريو هدفه استثمار فكرة البطل الشعبي”.

ولفت إلى أن الكتابة أثناء التصوير من آفة الأعمال الدرامية، وهذا يؤدي إلى الاستعجال في الكتابة في شهر رمضان، وهذا ما حدث في مسلسل “المعلم”، واشتكى منه الفنان الكبير عبد العزيز مخيون.

وتابع “الشناوي”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الغزيري ببرنامج “الصالون” أن الفنانة غادة عبد الرازق منذ 15 عامًا كانت رقم واحد في الأعمال الدرامية، ولكن مع مرور الوقت بدأت الأضواء تقل حول الفنانة غادة عبد الرازق، وهذا الأمر تم مواجهته بالإنكار.

ولفت إلى أنه في حالة هبوط مستمر منذ 5 سنوات، وإذا أرادت استعادة مكانتها مرة أخرى، فعليها أن تعترف بوجود شيء خطأ، وتقديم أعمال بنوعية جيدة.

بوابة فيتو