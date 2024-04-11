بسبب مقتل زميلاتهن.. أكثر من 100 جندية ترفضن الخدمة في الجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن أكثر من 100 جندية في التجنيد الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي ترفضن الخدمة كجنود مراقبة، وذلك بسبب مقتل مجندات في هجوم 7 أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن 126 من بين 326 من المجندات رفضن الذهاب إلى قاعدة التدريب بعد مقتل 15 جندي مراقبة إسرائيلي واحتجاز ستة آخرين كرهائن خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن هذه هي دفعة التجنيد الثالثة منذ 7 أكتوبر التي تشهد عددًا كبيرًا من حالات رفض الخدمة في الوحدة، التي تتولى قواتها مسؤولية مراقبة كاميرات المراقبة على طول حدود غزة وإرسال القوات إلى الحوادث المحتملة.

وكانت تقارير أفادت في وقت سابق، أن الغالبية العظمى من الوحدة من المجندات، وتتمركزن في مراكز قيادة متعددة في مواقع عسكرية مختلفة على طول حدود غزة.

القاهرة 24