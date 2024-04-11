كشفت وزارة الداخلية المصرية أنه خلال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة ميكروباص، وبإيقافها تبين خطف تشكيل عصابي، مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها، لصاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج.
وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على 3 قداحات على هيئة مسدسات – جهاز لاسلكي – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمين وانتحلوا صفة رجال شرط، وتعدوا عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح الناري المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة المشار إليها.
وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالي مليون جنيه، إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجني عليه، مقابل إطلاق سراحه، وتم ضبطهما.
وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بطبيعة عمل المجني عليه في مجال المقاولات، فاختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القاهرة 24
كانت هذه تفاصيل خبر انتحلوا صفة ضباط شرطة.. القبض على المتهمين بخطف مقاول في النزهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.