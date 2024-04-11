يسبب آثارا جانبية تستدعي دخول المستشفى.. تحذيرات من “البوتوكس المغشوش”

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الأربعاء، من حقن “البوتوكس” المغشوشة، التي تسببت في دخول عدد من الأشخاص المستشفى خلال الأيام الماضية، حسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية.

وأبلغ المرضى عن أعراض مشابهة للتسمم الغذائي، مثل عدم وضوح الرؤية، وتدلي الوجه، والتعب، وضيق وصعوبة التنفس، وبحة الصوت.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنها “على علم ببعض الأمراض الشبيهة بالتسمم الغذائي نتيجة حقن (توكسين البوتولينوم) المعروف باسم (البوتوكس)، الذي يتم حقنه في مراكز غير طبية”.

وتستخدم حقن البوتوكس مادة “المطثية الوشيقية”، وهي مادة سامة للأعصاب تعمل على استرخاء عضلات الوجه التي تسبب التجاعيد.

ويعتبر البوتوكس آمنا بشكل عام، لكن الحصول على الكثير منه في الأماكن غير المعتمدة يمكن أن يكون ضارا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

وحذر طبيب الأمراض الجلدية والأستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بجامعة جورج واشنطن الأميركية، آدم فريدمان، من أنه “من الصعب ضمان جودة المنتجات التي لا تتمتع بمصادر موثوقة”.

وأضاف: “يخاطر الأشخاص بأنفسهم بشكل كبير عند استخدام هذه المنتجات المقلدة”.

وأبلغت إدارات الصحة في ولايتي إلينوي وتينيسي عن حالات ربما تكون مرتبطة بـ”البوتوكس المغشوش”، مع نقل شخصين في كل ولاية إلى المستشفى.

وتتزايد التحذيرات مؤخرا بشأن الإجراءات الطبية في المراكز الصحية غير المعتمدة، مما يهدد سلامة المرضى، وفقا لما تقول “إن بي سي نيوز”.

وقالت سلطات الصحة العامة في ولاية إلينوي، إن المرضى “أبلغوا عن أعراض مشابهة للتسمم الغذائي بعد الحقن إما بالبوتوكس أو ربما نسخة مغشوشة من المنتج”.

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