كانوا نازلين يستحموا.. مصرع طفلين غرقًا في مياه فرع النيل بـ الغربية

شهدت مدينة بسيون بمحافظة الغربية مصرع صبيين غرقًا في مياه فرع النيل المار بالمدينة في أول أيام عيد الفطر أثناء الاستحمام في مياه الترعة احتفالا ببهجة العيد.

تم انتشال الجثمانين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل الجثمانين إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى بسيون المركزي.

كانت الاجهزة الأمنية بالغربية تلقت أخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ يفيد بوجود صبيين غرقا في مياه فرع النيل المار بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين مصرع صبيين غرقًا أثناء الاستحمام في مياه فرع النيل المار بدائرة مركز ومدينة بسيون وأن المتوفيين هما محمد المركبدار 16 عاما ، ومحمد إسماعيل فايد 15عاما نتيجة إسفسيكا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى بسيون المركزي وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمانين إلى ذويهما والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

المصري اليوم