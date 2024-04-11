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القائم بالأعمال بسفارة السودان بالرياض: تسلمنا أكثر من 10 آلاف جواز سفر جديد

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Asma Osman 0 تبليغ

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جواز سفر سوداني

قال القائم بالأعمال بسفارة السودان بالرياض مهند عجبنا: تسلمنا أكثر من 10 آلاف جواز سفر جديد والتسليم سيكون عقب عطلة عيد الفطر.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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