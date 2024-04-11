القائم بالأعمال بسفارة السودان بالرياض: تسلمنا أكثر من 10 آلاف جواز سفر جديد

جواز سفر سوداني قال القائم بالأعمال بسفارة السودان بالرياض مهند عجبنا: تسلمنا أكثر من 10 آلاف جواز سفر جديد والتسليم سيكون عقب عطلة عيد الفطر. الجزيرة – السودان

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