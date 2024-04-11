الصحف الفرنسية تفتح النار على مبابي

سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على عناوين الصحف الفرنسية، الصادرة صباح الخميس، بعد خسارة باريس سان جيرمان بنتيجة (2-3)، أمس الأربعاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.ونقلت صحيفة “سبورت” الكتالونية، عناوين الصحف الفرنسية، والتي اشتركت جميعا في الهجوم على كيليان مبابي نجم البي إس جي.وعنونت صحيفة “ليكيب”: “فشلا ذريعا”، وأضافت أن مبابي كان ينتظر المباراة بفارغ الصبر لكنه لم يكن في الموعد.وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي لم يكن خطيرا للغاية، ولم يتخذ قرارات جيدة، رغم أنه شارك في هدف ديمبلي.

من جانبها، كانت صحيفة “لو باريزيان” أشد قسوة، بعنوان: “صفر تسديدات على المرمى و13 خسارة للكرة”.

وأضافت: “إحصائيات أضرت بكيليان مبابي، الذي لم يظهر ضد برشلونة، وأداؤه الضعيف كلف الباريسيين الفوز”.

وعلق اللاعب السابق حبيب باي محلل قناة “كانال بلس” الفرنسية، على موقف مبابي بأنه كان “تائها وغير سعيد”، وأشاد بالأداء البطولي لدفاع البارسا وخاصة كوندي الذي قدم مباراة كبيرة.

وعنونت صحيفة “لو فيجارو”: “مبابي كان متحفظا للغاية”.

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