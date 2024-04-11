والي ولاية شمال كردفان يقدم تھاني عيد الفطر المبارك لقوات الشرطة بالولاية

في ثاني ايام عيد الفطر المبارك شرف والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف وداعة الله دار الشرطة الابيض لتقديم تھاني العيد لقوات الشرطة بالولاية رفقة قائد الفرقة الخامسة مشاھ الابيض الھجانة اللواء الركن فيصل محمد الحسن صالح ادريس و الامين العام لحكومة ولاية شمال كردفان الاستاذ الامين شايب محمد و مدير جھاز المخابرات العامة بالولاية العميد امن العوض محمد عوض وكان في استقبالھ مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله و مدراء الدوائر لشرطة الولاية ومدراء الادارات العامة والمتخصصة والضباط والصف والجنود. والي الولاية تلقي السلام الرفيع من قبل الفرقة النحاسية لشرطة الولاية وتمام القوات ثم صافح مدراء الدوائر والادارات العامة مدير شرطة ولاية شمال كردفان رحب بوالي ولاية شمال كردفان ولجنة امن الولاية مقدماً التھنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنياً بان يعود العام القادم والبلاد تنعم بالامن والامان والسلام والرفاھ مشيراً للتنسيق والتعاون والتناغم التام بين شرطة الولاية والقوات المسلحة وجھاز المخابرات لتحقيق مزيداً من الامن والامان والاستقرار مؤكداً سيادتھ علي اطلاع شرطة الولاية بكافة مھامھا في تحقيق الامن مع لجنة امن الولاية. والي ولاية شمال كردفان اشاد بمجاھدات الشرطة السودانية وشرطة الولاية التي قدمت الشھداء في حرب الكرامة علي الولاية والبلاد مترحماً عليھم متمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين ، مؤكداً بان الشرطة السودانية ظلت تساند القوات المسلحة والاجهزة النظامية الاخري لدحر الميليشا المتمردة المنحلة مشيراً بان المقاومة الشعبية جاءت لدعم القوات المسلحة شاكراً منسوبي شرطة الولاية الذين يدافعون عن امن المواطن والوطن مشيداً بالقوات المسلحة وقوات الاحتياطي والمستنفرين ، مشيداً بالاداء الاداري العالي الرفيع للشرطة السودانية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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