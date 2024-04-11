البرهان يتلقى التهاني من ضباط قيادة منطقة البحرالأحمر العسكرية

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه ببورتسودان اليوم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من وفد ضباط وضباط صف وجنود قوات منطقة البحر الأحمر العسكرية برئاسة قائد المنطقة. اللواء الركن محمد عثمان محمد حمد بحضور عضوي مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائب القائد العام والفريق بحري إبراهيم جابر مساعد القائد العام. سونا

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