تعديل حظر التجول بولاية كسلا

اصدر والي كسلا المكلف بالانابة الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن امر الطواريء رقم(7) لسنة 2024 الخاص بحظر التجوال داخل ولاية كسلا .

ونص الامر على ان يعدل زمن الحظر من الساعة الحادية عشر مساءا الى الساعة الرابعة صباحا ليصبح من الساعة الثامنة مساء الى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من اليوم.

وشمل الامر حظر تجوال الاشخاص والمركبات والعربات والدراجات النارية وكافة التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة اثناء ساعات الحظر بالاضافة الى اغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والاسواق اثناء ساعات الحظر فضلا عن حظر استخدام السلاح الناري بكل انواعه في الاحتفالات العامة والخاصة.

واستثنى الامر الكوادر الصحية وعمليات الاسعاف اضافة الى العاملين في الاذاعة والتلفزيون وقطاعي المياه والكهرباء والاشخاص او الجهات الحاملة على استثناء من مدير شرطة الولاية .

وحدد الامر بان يعاقب كل من يخالف الامر بالسجن مدة لاتتجاوز الستة اشهر والغرامة بمالايتجاوز (1000،000 ) مليون جنيها سودانيا وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر.

وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة او أية عقوبة اخرى منصوص عليها في قانون اخر.

ووجه الامر قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة التنفيذ الفوري للامر.

سونا