الصحة تحذر من خطر التسمم الممباري: يسبب الوفاة

حذرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، من التسمم الممباري، خلال فترة الاحتفال بـ عيد الفطر المبارك، والذي تظهر أعراضه بعد 12-36 ساعة من التعرض لأطعمة ملوثة تحتوي على سموم معينة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في منشور لها حصل القاهرة 24 عليه، أنه يمكن أن تصل فترة الحضانة للتسمم المباري إلى 10 أيام في بعض الحالات، وتشمل الأعراض الأولية زغللة في العين وازدواجية في الرؤية، جفاف في الحلق، وصعوبة في البلع.

وأضافت وزارة الصحة أن المريض يشعر أيضًا بضعف في العضلات أو شلل يبدأ في الأطراف العليا وينتقل إلى باقي الجسم، مشيرة إلى أن الأكثر خطورة هو ضعف عضلات التنفس الذي يمكن أن تؤدي إلى ضيق في التنفس وفشل في وظائف التنفس، مما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن التسمم الممباري يمكن أن يؤدي إلى الوفاة نتيجة فشل الجهاز التنفسي، وقد يحتاج المرضى في الحالات الشديدة إلى جهاز التنفس الصناعي ورعاية طبية مركزة.

القاهرة 24