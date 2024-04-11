آبل تحذر المستخدمين في 92 دولة من اختراق هواتف آيفون عن بعد

حذرت شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون، المستخدمين في الهند و91 دولة أخرى من أنهم قد يكونوا ضحايا محتملين لهجوم من مأجورين ببرامج تجسس، وذلك بناء على إخطار بتهديد محتمل أرسلته إلى المستخدمين المستهدفين عبر البريد الإلكتروني.
وقالت آبل، أكبر شركة تكنولوجيا في العالم، في الإخطار الذي اطلعت عليه رويترز، إن الشركة اكتشفت أن المهاجمين حاولوا اختراق هواتف آيفون عن بعد.
ووفقا للإخطار، فالهجمات التي ينفذها مأجورون ببرمجيات تجسس أمر نادر وأكثر تعقيدا من أنشطة الجرائم الإلكترونية العادية أو البرمجيات الضارة.
وجاء في الإخطار أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ترسل مثل هذه الإخطارات بوجود تهديد محتمل عدة مرات سنويا منذ 2021 وأنها أخطرت المستخدمين في أكثر من 150 دولة إجمالا حتى الآن.
ونشر بعض المشرعين الهنود من قبل صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لإخطار من الشركة يقول: تعتقد آبل أن مهاجمين ترعاهم دول يستهدفونك ويحاولون اختراق هاتفك الآيفون عن بعد.
القاهرة 24
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