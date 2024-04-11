عمرو دياب عن مسلسل الحشاشين: أحسن حاجة اتعملت السنة دي والسنين اللي فاتت

عمرو دياب

أعرب الهضبة عمرو دياب، عن إعجابه الكبير بمسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والذي عرض في السباق الرمضاني وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته.

وقال عمرو دياب، خلال حفله أمس بالجونة: أنا بشكرك يا تامر يا مرسي على مسلسل الحشاشين، أحلى حاجة اتعملت السنة دي وكل السنين اللي فاتت.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حول حسن الصباح الذي يجسده الفنان كريم عبد العزيز، وهو قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

ويشارك في بطولة مسلسل الحشاشين: الفنان كريم عبد العزيز، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان اللبناني نيقولا معوض، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنان أحمد عيد، الفنان إسلام جمال، الفنان محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وشارك الهضبة عمرو دياب، في الحملة الدعائية لشركة فودافون، بشهر رمضان، حيث طرح أغنية الكلمة الحلوة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد مدين، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس أمير محروس.

القاهرة 24