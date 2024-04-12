“عيد الجيش” رئيس مجلس السيادة القائد العام يصل أمدرمان

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لمدينة امدرمان يوم الجمعة وكان في استقباله بقاعدة وادي سيدنا العسكرية عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا. وقدم تهاني العيد لقادة وضباط منطقة وادي سيدنا العسكرية والقوات النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات بحضور عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا و والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة و مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول مبرغني ادريس سليمان. إعلام القوات المسلحة

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