شاهد بالفيديو.. عيد الجيش مع الأطفال في منطقة الشجرة العسكرية

أقام مجمع كرامة ونهضة السودان التعليمي الخدمي بمنطقة الشجرة العسكرية وبرعاية قائد منطقة الشجرة اللواء دكتور ركن نصر الدين عبد الفتاح وبالتنسيق مع إدارة الإسناد المجتمعي بهيئة الأركان برنامجا وطنيا ترفيهيا للأسر والأطفال مشاركة للقوات المسلحة في عيد الفطر المبارك و تهنئة بالانتصارات الكبيرة على كافة المحاور. ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح. الخرطوم – أخبار الخليج 365

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