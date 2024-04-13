البرهان يتفقد متحركات وادى سيدنا ويتعهد بدعم الخدمات في الخرطوم – صور

ضمن زيارته في ثالث أيام عيد الفطر المبارك لولاية الخرطوم تفقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة متحركات وادي سيدنا.

البرهان يتفقد رئاسة الخرطوم ويتعهد بدعم الخدمات:

تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان , رئاسة ولاية الخرطوم بأمدرمان يرافقه عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني ادريس سليمان.

وكان في إستقباله والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة وأعضاء حكومة ولاية الخرطوم والعاملين .

وترأس سيادته الإجتماع المشترك بين حكومة ولاية الخرطوم ولجنة أمن ولاية الخرطوم .

وقدم والي الخرطوم تنويراً حول مجمل الاوضاع الخدمية والإنسانية .

وأكد والي الخرطوم وقوفهم ومساندتهم للقوات المسلحة وكل القوات النظامية الاخري والمستنفرين حتى يتحقق النصر الكامل .

كما استعرض والي الخرطوم جهود حكومته خلال فترة الحرب وتركيزها على القطاعات الحيوية في مجالات المياه والكهرباء والصحة رغم استهداف المليشيا للمرافق التي تقدم هذه الخدمات واضاف الوالي ظللنا نقدم العون الإنساني . وكذلك قدم تقريرا عن الوجود الأجنبي في الولاية وتورطهم في القتال الى جانب المليشيا المتمردة مطالبا المركز باتخاذ اجراءات عاجلة حيالهم.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالدور الكبير الذي قامت به ولاية الخرطوم في ظل هذه الظروف الصعبة لكن مع ذلك استطاعت الولاية تقديم الخدمات .

وقال البرهان سنعمل على اعانة ولاية الخرطوم في حل اشكالية المرتبات وتقديم الخدمات ، مشيراً الي الدمار الكبير الذي طال محطات الكهرباء والمياه مما يتطلب التحرك العاجل لرفع تقديرات بحجم الاضرار التي لحقت بهذه المحطات .

ووجه سيادته حكومة ولاية الخرطوم النظر في فتح بعض المدارس لتشجيع المواطنين على العودة.