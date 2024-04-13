نظارة الحسانية والحسنات تساند القوات المسلحة

الجيش السودان - قوات خاصة

اكدت نظارة الحسانية والحسنات وعموم قبائل شمال ولاية النيل الابيض وقوفها ودعمها مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة العزة والكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة والمرتزقة والماجوربن والعملاء.

جاء ذلك لدى لقاء الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض ببيت الضيافة بربك عصر اليوم وفد نظارة الحسانية والحسنات وعمد قبائل شمال الولاية برئاسة وكيل الناظر هباني السيد علي عمر ادريس هباني.

واشاد الوالي بالوقفة القوية لنظارة الحسانية مع القوات المسلحة بالمال والرجال ، وقال إن النظارة لها ادوار متعاظمة في معالجة القضايا الأهلية داخل وخارج الولاية وان ما يشاع علي وقوفها مع الدعم السريع من بعض المنتمين للقبيلة ماهي إلا كسب سياسي وان مبادئ نظارة هباني هي الوقوف مع القوات الشرعية للشعب السوداني وهي القوات المسلحة.

من جانبه أكد الناظر علي عمر ادريس هباني وكيل الناظر هباني يوسف هباني ناظر عموم الحسانية والحسنات وعموم قبائل شمال الولاية وقوفهم التام مع القوات المسلحة ، وقال إن النظارة قدمت انموذج في الدعم الكبير والمتواصل عبر قوافل الإسناد والدعم التي سيرتها للفرقة ١٨ بالولاية ، وقطع بان القوات المسلحة ستظل هي القوات الشرعية للشعب السوداني وهي صمام امان ووحدة واستقرار البلاد.

وفي ذات السياق أكد الناظر ماهر ابراهيم هباني ناظر عموم الحسانية والحسنات بالخرطوم إن جميع مكونات النظارة تقف صف واحد مع القوات المسلحة لدحر المليشيا الإرهابية وأن كل من يتحدث باسم النظارة والناظر هباني لايمثل الا نفسه لان النظارة لايوجد بها خائن او عميل ضد الوطن

وفي ذات الصدد جدد العمدة محمد عبدالماجد قسم الله عمدة المسلميه وبني جرار بمحلية الدويم جدد من خلال لقاء الوالي وقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة ضد المليشيا المتمردة واعوانها وعملاء الداخل والخارج.

سونا