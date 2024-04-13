مجلس الطفولة يؤكد تواصل فرحة العيد بدار أطفال المايقوما الجديد

علم السودان

كشف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة د. عبد القادر عبد الله أبوه عن تواصل برامج فرحة العيد داخل دار أطفال المايقوما الجديد بحلفا وغيره من دور الإيواء الإجتماعية للفتيان والفتيات والمسنين من قبل ديوان الزكاة ومحلية حلفا الجديدة وعدد الخيرين والمؤسسات ذات الصلة مشيرا لأن المعايدة شملت إقامة برنامج ترفيهي وتوزيع ألعاب للأطفال وملابس جديدة بجانب توفير عدد من العجول والذبائح.

وقال ابوه ان وزارة التنمية الإجتماعية بولاية كسلا حرصت على متابعة أوضاع أطفال المايقوما فاقدي السند في إطار الخطة الإسعافية لقضايا الطفولة التي أقرتها الوزارة الإتحادية برئاسة د. أحمد ادم بخيت.

وأكد أمين عام الطفولة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إكتمال كافة أعمال الصيانة بدار الطفل بمدرسة أشكيت حيث قامت منظمة صدقات بصيانة دورات المياه بجانب ربط اثنين من صهاريج المياه بسعة 2 الف لتر وتوصيل موتور لضخ المياه.

وإستطرد قائلا ان الجهات الرسمية قامت بتوصيل خط ساخن للكهرباء لضمان ديمومة التيار الكهربائي بجانب تبرع وزارة الداخلية بكميات مقدرة من الأدوية للوحدة العلاجية بالدار.

واكد أبوه في ذات السياق توفر كافة الخدمات المرتبطة بالإمداد الغذائي للدار على رأسها توفير الخبز من قبل ديوان الزكاة.

وأفاد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة ان برنامج الحماية للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية سيظل محل اهتمامه بجانب حرصه على إيجاد أسر كافلة للأطفال لضمان تعزيز سياسة الحماية والرعاية للطفل اليتيم مشيرا إلى إبتعاث مستشار المجلس ناصر عبد القادر كممثل مقيم لمتابعة الإحتياجات اليومية لدار الطفل والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

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