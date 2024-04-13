طوارى الخرطوم: نجاح مستشفى الجكيكة فى تحقيق غاياته الصحية

أوضح رئيس لجنة الطوارئ الصحية ولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم أن مستشفى الجكيكة بمحلية المتمة والذي تم افتتاحه نهاية العام المنصرم حقق غاياته الصحية طبقا لما خطط له وأكد إبراهيم في ختام الجولات الاشرافية للمستشفيات خلال عطلة العيد بمستشفى الجكيكة أكد تطابق رؤية الصحة الولائية مع رؤية الصحة الاتحادية وكانت قائمة في اطار البحث عن مستشفيات بديلة بعد خروج كل المستشفيات التعليمية والمرجعية بعد وقوعها في طائلة الاحتلال فوقع الاختيار على المستشفى لاخلاء المرضى والمصابين نظرا لقربه من ولاية الخرطوم وهو يبعد مسافة (110) كلم من امدرمان و(45)كلم من شندي وتبلغ السعة السريرية للمستشفى عدد 60 سريرا ويضم أقسام الطواريء ويعمل بوجود اخصائي طوارئ طوال ال24 ساعة وقسم المعمل ويحتوي على كافة الفحوصات المعملية قسم الصيدلية يشمل صيدلية طوارئ مجانية وصيدلية تجارية ويحتوي المستشفى على قسم التغذية العلاجية وتتضمن الخدمات الطبية النساء والتوليد والاطفال حديثي الولادة حيث تحتوي المستشفى على عدد 3 حضانات للاطفال فيما يتميز المستشفى بوجود كل تخصصات الجراحة كما يحتوي المستشفى على قسم تشخيصي به اشعة وموجات صوتية وقسم خاص بالأسنان بالاضافة الي قسم العظام والعناية المكثفة.

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