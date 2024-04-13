انطلاق مهرجان أشواق السلام بالفاشر

بدات بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور يوم امس بساحة حي تمباسي ، فعاليات مهرجان أشواق السلام الذي ينظمه المجلس الأعلي للثقافة والإعلام بالولاية ، بالتعاون مع مركز جالي للإعلام التنموي وبناء القدرات. وأكد رئيس المجلس الأعلي للثقافة والإعلام بالولاية خالد يوسف أبوورقة ، إن المهرجان يهدف لإحياء روح الثقافة ، ودعم برامج السلام بجانب العمل علي تخفيف الصدمات النفسية في وسط الأطفال فضلآ عن إكتشاف المواهب لدي المبدعين من الولايات المختلفة.

ودعا خلال فاتحة اعمال المهرجان ، بحضور أعضاء حكومة الولاية، بجانب ممثلي حكومة ولاية جنوب دارفور، والرموز الوطنية بمدينة الفاشر، وقطاعات المجتمع المدني،وجموع غفيرة من مواطني الأحياء الجنوبية ، دعا مجتمع الفاشر إلي ضرورة تعزيز ثقافة السلام والسلم الإجتماعي عبر المنتديات والمهرجانات الثقافية. من جهته أوضح مدير مركز جالي للإعلام التنموي وبناء القدرات بالفاشر ، محمد عثمان”جالي” ، بأن المهرجان يعد الانطلاقة الحقيقية لعودة الحركة الثقافية والفنية لمدينة الفاشر.وأشار أن هذه الفعاليات الثقافية ستستمر لمدة ثلاثة ايام يتم من خلالها تقديم العديد من الموضوعات والفقرات الإبداعية التي تعزز من إشاعة ثقافة السلام والسلم الإجتماعي بالولاية. يذكر ان فعاليات المهرجان ، قد شهدت منافسات لمجموعة فراشات الإبداع ، وتقديم عروض درامية ومسرحية ، وتراثيات ، وفواصل غنائية، وأناشيد وطنية، ومعرض بازار، بجانب إجراء مسابقات.

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