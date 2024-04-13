الاتحاد الأوروبي يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السودان

أعلن الاتحاد الأوروبيالتزامه بمحاسبة “جميع الجهات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات في السودان”، مؤكداً استعداده لاستخدام كل الوسائل المتاحة لإنهاء النزاع المسلح وضمان عدم عرقلة تقديم المساعدات ووقف ثقافة الافلات من العقاب في السودان.

وفي بيان يوم الجمعة صدر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بمناسبة مرور عام على اندلاع النزاع في السودان، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالتعاون مع الجهات الدولية لتحديد المسؤولين عن الفظائع وضمان محاسبتهم.

كما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإقامة آليات للمراقبة، وذلك حسب ما جاء في البيان.

الشرق للأخبار