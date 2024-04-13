والي ولاية شمال دارفور يتفقد سير العمل بمستشفي الشرطة بالولاية

تفقد والي ولاية شمال دارفور الأستاذ حافظ بخيت مستشفى شرطة الولاية في زيارة تفقدية رفقة العميد شرطة ايوب عبد الرحيم حسن المبارك مدير شرطة الولاية وعدد من القادة بالأجهزة الامنية بالولاية. والي الولاية اكد اهتمامه الجاد بتطوير الخدمات الصحية لاسيما الدور الكبير الذي تقوم به مستشفى الشرطة في ظل الظروف التي تمر بها الولاية، وقدم والي الولاية تهنئته لمواطني الولاية سائلا المولى عز وجل الصحة والعافية للمرضى والمصابين وان يعم البلاد بالامن والاستقرار . المكتب الصحفي للشرطة

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