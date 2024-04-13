حبس خفير سرق خزينة مصوغات فى الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالجيزة، أول أمس، بحبس خفير، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة خزينة حديدية ومشغولات ذهبية في الشيخ زايد، وطلب التحريات المباحث حول الواقعة.
كانت قد ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على خفير خصوصى، مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مشغولات من الذهب و3 جوازات سفر، من داخل مسكن مالك مطعم.
بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق كسر باب الشقة باستخدام مفك، «ضُبط»، وكسر الخزينة باستخدام «أجنة وجاكوش».
وأرشد عن المسروقات، وأقر بالتصرف في بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميل سيئ النية، مالك محل ذهب بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم، وتم ضبطه والمسروقات.
وبمناقشة المتهم اعترف بارتكابه واقعة سرقة الذهب بسبب ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
جريدة الدستور
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