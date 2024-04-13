آية سماحة لـ”الدستور”: فيلم “ع الماشى” عمل مختلف وقصته جديدة – صورة

قالت الفنانة آية سماحة، بطلة فيلم “ع الماشي”، إنها تحمست بشدة لدورها في الفيلم، معربة عن إعجابها الشديد بالسيناريو ودورها في العمل، وهو ما شجعها على الموافقة على الدور فور عرضه عليها.

وأضافت لـ”الدستور”، أن فيلم “ع الماشي”، كوميدي وممتع وبه فكرة جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنها دائمًا تختار العمل الذي يضعها في منطقة فنية جديدة والأهم بالنسبة لها هو المشروع.

وكشفت “سماحة” عن دورها في الفيلم، حيث تُجسِّد شخصية “مدربة جيم” تجمعها قصة حب مع علي ربيع، الذي تتعاون معه لأول مرة في السينما ولديه حس كوميدي عالٍ، مشيرة إلى أن كواليس الفيلم كانت كوميدية وممتعة، وكل فريق العمل متعاون جدًا.

وأقيم العرض الخاص لفيلم “ع الماشي” الثلاثاء الماضي، بحضور أبطال العمل كل من النجم علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وذلك للاحتفال به قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “ع الماشي” الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع، عددًا من الصور داخل كواليس التصوير التي تجمع أبطال الفيلم وذلك قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية بأيام قليلة.

وينافس علي ربيع، في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، ويُجسِّد خلال أحداث فيلم “ع الماشي” تدور أحداثه شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “ع الماشي” قد طرحت الأيام الماضية الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوى الإعلان على جرعة كبيرة من الكوميديا التي جمعت أبطال العمل.

صحيفة الدستور