وزير الصحة بالنيل الأبيض يتفقد مركز غسيل الكلى بربك

قام الدكتور الزين سعد آدم، المدير العام والوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض، بزيارة مركز المرحوم الصادق جموعة لغسيل الكلى بربك اليوم، برفقة الأستاذ إسماعيل علي يوسف، مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة. خلال الزيارة، قدم الوزير التهنئة للمرضى والعاملين في المركز بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أوضح الوزير أن الزيارة تأتي لتفقد الخدمات المقدمة لمرضى الكلى ولمتابعة سير العمل في المؤسسات الصحية خلال فترة عطلة العيد. وأشاد بجهود العاملين في المركز، مؤكدًا أنهم يقدمون خدمة متميزة وفقًا للمعايير المهنية.

كما عبر الوزير عن شكره لحكومة الولاية برئاسة الوالي الأستاذ عمر الخليفة لدعمها ومتابعتها لعمل مراكز غسيل الكلى في الولاية، بالإضافة إلى الاستاذة فاطمة الحاج، وزيرة المالية المكلفة، لالتزامها بتسيير المراكز. وأضاف أن الولاية بذلت جهودا ملموسة في توفير مستلزمات غسيل الكلى، على الرغم من استقبالها لعدد كبير من مرضى الفشل الكلوي.

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