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جلد فائض عن حدود الجسد

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Asma Osman 0 تبليغ

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في طفولتي
لم أحفظ اسمي جيدًا أول الأمر
خشيت أن يلتصق بي
كنت أعتقد أننا نغير أسماءنا كلما كبرنا
وأن الأسماء التي تناسب طفولتنا ستصير ضيقة مع الوقت
وحدث غير مرة أن تبعني أحدهم ليرد لي اسمى

الذي تركته بفصل الدراسة
أو بجوار قائم المرمى في ملعب الكرة
أو على طاولة في مقهى
أو في جيب قميصي الذي خلعته للتو
حتى عندما كومته في قبضتي وأغرقته بالنهر

حملته الأسماك وقذفت به في وجهي كأنما تقول:
احفظ اسمك وتذكره جيدًا كي لا تصير سمكة
تسبح في الحياة بلا وجهة.

‏ماذا سأصنع بكل هذا فى الليل
في غيابك
استطعت بالكاد أن أبدد ثلثه
في كتابة قصيدة رديئة
ومتابعة أخبار الطقس

شذبت لحيتي بعد حمام ساخن
أحصيت النوافذ المضاءة
أعدت ترتيب الخزانة
تفقدت الأرقام التي يتعين علي حذفها
ماذا سأصنع؟
هذا الليل كثيف وطويل
كجلد فائض عن حدود الجسد

ابراهيم عبدالفتاح – جريدة الدستور
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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