الضربة الإيرانية المرتقبة لإسرائيل تشعل أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا، الجمعة، مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط، على خلفية التقارير التي تحدثت عن أن إيران تستعد لهجوم مباشر ضد إسرائيل، الجمعة أو غدًا السبت.

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) متجاوزًا حاجز الـ2400 دولار للمرة الأولى، مرتفعًا بواقع 1.2% إلى 2400.67، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن، بحسب وكالة بلومبرج.

وارتفع السعر الفوري للذهب بواقع 0.9% إلى 2393.73 دولارًا للأوقية.

الشرق القطرية