التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية يدين حرق القرى في شمال دارفور

التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية .. بيان إدانة انتهاكات مليشيا الدعم السريع بحرق قرى في شمال دارفور الفاشر.. تتواصل انتهاكات مليشيا الدعم السريع ضد المواطنيين الأبرياء والعزل في أنحاء البلاد في ايام عيد الفطر المبارك لا سيما في ولاية شمال دارفور، الفاشر والتي هاجمت فيها مليشيا في الأيام الماضية ٤ قرى وهي: ام سدرة، ساني حيا، مليط، وأم مراحيق. يوم السبت الموافق ، ١٣ أبريل رابع ايام عيد الفطر المبارك هاجمت المليشيا قري; سرفاية، ام عشوش، جرونقا، نركنية، جقي، مقرن مجدوب، حلة ام هجليج وحلة كوب آثار. حيث قامت المليشيا بحرق هذه القرى بما فيها المنازل والأسواق على اساس الانتماء العرقي الانتقائي لمكونات بعينها في ولاية شمال دارفور مما يعيد إنتاج النهج السابق لهذه المليشيا لممارسة ارتكاب جريمة التطهير العرقي واالابادة الجماعية للاعيان تلك المكونات كما نهبت ممتلكات المواطنين واتلاف مصادر مياه الشرب لتهجير المواطنيين وابادتهم، تسبب هذا الهجوم في نزوج جماعي كبير وسط المواطنين إلى المناطق الأمنة وبعضهم ترك في العراء. يدين التحالف هذه الانتهاكات ويناشد جميع قوى الكفاح المسلح والقوى المشتركة والقوات المسلحة حماية المواطنيين العزل الآن وضرورة مساعدة الناجين من هذه المحرقة البشرية ومواجهة العدوان. المجد والخلود لشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الحميدة للمفقودين. محيي الدين إبراهيم جمعة الناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ١٣ أبريل ٢٠٢٤م

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