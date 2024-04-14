وسائل إعلام أمريكية تتوقع إطلاق 500 مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل

أعلنت شبكة ABC News الأمريكية، توقعاتها إطلاق ما بين 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل.
وأكدت الشبكة أن حجم إطلاق الصواريخ يأتي ضمن الهجوم الإيراني الجاري حاليا.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن طهران أطلقت صواريخ باليستية تجاه تل أبيب، عقب دفعات الطائرات المسيرة .
وتزامنا مع ذلك انطلقت طائرات مسيرة من لبنان والعراق واليمن تجاه تل أبيب.
وقدرت تقارير صحيفة مقربة من الحرس الثوري الإيراني، عدد الطائرات «المسيرة»، التي أطلقتها طهران في الدفعة الأولى، على إسرائيل بنحو 50 طائرة بدون طيار، بهدف إرباك الدفاع الجوي الإسرائيلي، ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن «أكثر من 100 طائرة مسيرة إيرانية تم إطلاقها باتجاه إسرائيل، وهناك احتمالية لزيادة العدد بإطلاق دفعات جديدة وفقا لتطورات الأوضاع .
المصري اليوم
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