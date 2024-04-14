اعتراض عدد من الصواريخ المتجهة لإسرائيل فوق البحر الأحمر

أفادت قناة العربية، باعتراض عدد من الصواريخ المتجهة لإسرائيل فوق البحر الأحمر، بالتزامن مع الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال.

كما أشارت في نبأ عاجل لها، إلى أن هناك اعتراضا لصواريخ بسماء العاصمة الأردنية عمّان، وانطلاق صفارات الإنذار.

وأكدت على وجود طائرات أمريكية، تزود الوقود لمقاتلات أمريكية وإسرائيلية، تحلق بالأجواء.

وفي سياق متصل، أسقطت الدفاعات الجوية الأردنية، صواريخ إيرانية، في محيط العاصمة عمان قبل وصولها إسرائيل، مع سماع صفارات إنذار تدوي في النقب، وذلك فقًا للعربية.

وفي ذات السياق قررت السلطات العراقية، إغلاق جميع المطارات ومجالها الجوي أمام حركة الطيران، بالتزامن مع إعلان بدء الهجوم الإيراني على أهداف إسرائيلية مساء السبت، بعشرات المسيرات.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أيضا، غلق المجال الجوي أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة، بسبب التوترات الإقليمية الحالية، كما أعلن لبنان إغلاق مجاله الجوي.

القاهرة 24