أول تعليق من نتنياهو بعد الضربات الإيرانية على إسرائيل

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الضربات الإيرانية على اسرائيل التي شهدتها خلال الساعات القليلة الماضية. وأكد نتنياهو عبر منصة «x»: «تصدينا للهجمة الإيرانية ومعًا ننتصر» حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأعاجل منذ قليل. وقالت سي إن إن، إن الهجوم على إسرائيل من الأراضي الإيرانية يرقى إلى مستوى السيناريو الذي سعى الرئيس الامريكي جو بايدن بشدة إلى تجنبه منذ بداية الصراع الحالي في الشرق الأوسط حيث تزيد هذه الأعمال الانتقامية من خطر نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا يمكن أن يجذب الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى جانب دول أخرى. القاهرة 24

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