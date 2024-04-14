ارشيف تجددت المعارك بين الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع بمدينة مليط من الناحية الجنوبية الشرقية مع تصاعد أعمدة الدخان بولاية شمال دارفور. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد المعارك بين الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع بمدينة مليط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.